Власти Финляндии сняли арест с подозреваемого в повреждении кабеля судна

Погранслужба республики заявила, что Fitburg покинуло порт в первой половине дня

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Власти Финляндии сняли арест с судна Fitburg, ранее задержанного из-за якобы повреждения телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба полиции республики.

"Следственные мероприятия, связанные с повреждением кабеля, достигли той стадии, которая позволяет властям снять арест. Судно Fitburg покинет территориальные воды Финляндии 12 января 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что береговая охрана страны проследит за выходом судна из территориальных вод, а также особой экономической зоны.

В свою очередь погранслужба республики заявила, что Fitburg покинуло порт в первой половине дня.

31 декабря 2025 года Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. В полиции страны отметили, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии. Финские правоохранительные органы классифицировали инцидент как преступление, один из членов экипажа был помещен под предварительное заключение, еще троим запретили выезжать из страны.