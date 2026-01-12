ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Минск отметил участившиеся случаи нарушения воздушных границ

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что ведомство реагирует должным образом
Редакция сайта ТАСС
12:00

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Минобороны Белоруссии фиксирует увеличение числа нарушений госграницы в воздушном пространстве. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин.

"Мы видим, особенно в последнее время участилось количество нарушений госграницы в воздушном пространстве. Соответственно, мы должным образом реагируем", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что Хренин 12 января представил главе государства Александру Лукашенко план обеспечения охраны государственной границы в воздушном пространстве. Доклад строился на основе тенденций развития военно-политической и стратегической обстановки, особенно в краткосрочной перспективе. В числе факторов, которые особо учитывались, - ситуация на юге от страны в связи с конфликтом на Украине. Также министр обороны отметил наличие крылатых ракет, размещенных на американских базах в Польше и Румынии, где, как заявляется, размещены противоракетные базы. "Но мы прекрасно понимаем: при незначительной доработке эти объекты могут применять крылатые ракеты, которые могут поражать на нашей территории на всю глубину", - сказал он.

"Сделан расчет тех сил и средств, которые необходимы для обеспечения выполнения задач по прикрытию госграницы в воздушном пространстве", - добавил Хренин. "В целом мы готовы к выполнению задач и реагированию на любые риски, вызовы и угрозы, которые могут возникнуть против нашей страны", - резюмировал министр. 

Белоруссия