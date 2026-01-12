Минск отметил участившиеся случаи нарушения воздушных границ

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что ведомство реагирует должным образом

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Минобороны Белоруссии фиксирует увеличение числа нарушений госграницы в воздушном пространстве. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин.

"Мы видим, особенно в последнее время участилось количество нарушений госграницы в воздушном пространстве. Соответственно, мы должным образом реагируем", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что Хренин 12 января представил главе государства Александру Лукашенко план обеспечения охраны государственной границы в воздушном пространстве. Доклад строился на основе тенденций развития военно-политической и стратегической обстановки, особенно в краткосрочной перспективе. В числе факторов, которые особо учитывались, - ситуация на юге от страны в связи с конфликтом на Украине. Также министр обороны отметил наличие крылатых ракет, размещенных на американских базах в Польше и Румынии, где, как заявляется, размещены противоракетные базы. "Но мы прекрасно понимаем: при незначительной доработке эти объекты могут применять крылатые ракеты, которые могут поражать на нашей территории на всю глубину", - сказал он.

"Сделан расчет тех сил и средств, которые необходимы для обеспечения выполнения задач по прикрытию госграницы в воздушном пространстве", - добавил Хренин. "В целом мы готовы к выполнению задач и реагированию на любые риски, вызовы и угрозы, которые могут возникнуть против нашей страны", - резюмировал министр.