Польша не собирается размещать противопехотные мины на восточной границе

Варшава до конца января выйдет из Оттавской конвенции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Польша не намерена размещать противопехотные мины вдоль восточной границы республики после выхода из Оттавской конвенции. Об этом сообщил журналистам замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"У нас нет намерения ни в каком виде размещать их (противопехотные мины - прим. ТАСС) на восточной границе", - заявил Томчик на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Он уточнил, что Варшава до конца января выйдет из Оттавской конвенции, которая запрещает хранение, производство и использование этих боеприпасов. Как пояснил представитель оборонного ведомства, вместо оборудования минных полей в Минобороны рассматривают дистанционное минирование при помощи комплексов Baobab-K. Томчик также добавил, что власти республики планируют наладить производство противопехотных мин на заводе в городе Быдгощ.