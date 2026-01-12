Экс-премьера Грузии Гарибашвили доставили в тюрьму

Политика осудили на пять лет за легализацию незаконных доходов

ТБИЛИСИ, 12 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, осужденный на пять лет за легализацию незаконных доходов, доставлен в тюрьму города Рустави. Об этом сообщил телеканал "Имеди".

Ранее Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что оформила процессуальную сделку с Гарибашвили, который обвинялся в легализации незаконных доходов. Экс-премьер признал свою вину и Тбилисский городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн лари ($370 тыс.) Также суд постановил изъять обнаруженные у него дома деньги в пользу государства.

Как сообщается, Гарибашвили был задержан в здании суда, после чего его доставили в городскую тюрьму.

Генпрокуратура Грузии в октябре 2024 года сообщила о проведенном обыске в доме Гарибашвили. Позже ему предъявили обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. По данным следствия, Гарибашвили, который в 2019-2021 годах занимал должность министра обороны и премьер-министра, тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. В декларациях о доходах, которые обязаны заполнять чиновники, Гарибашвили указывал, что якобы от членов семьи ежегодно получал деньги в подарок. Таким образом, экс-премьер получил 830 тыс. лари (более $307 тыс.) и пустил их в легальный оборот. Кроме того, он инвестировал более 3,6 млн лари (более 1,3 $млн) в компанию, которая принадлежит члену его семьи.

В 2024 году Гарибашвили сменил на посту действующий премьер Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле сообщил об уходе из политики. Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах. Помимо этого, он в разные годы занимал должности главы МВД и министра обороны.