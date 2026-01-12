Косачев заявил, что США не смогут повторить в Иране венесуэльский сценарий

Применение силы против страны может обернуться провалом для Вашингтона, уверен заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Проведение США военной операции в Иране по аналогии с венесуэльской, не даст результата, а применение силы против страны может обернуться провалом для Вашингтона. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

По словам сенатора, Вашингтон сейчас вряд ли решится на масштабные военные действия против Ирана, несмотря на то, что эта страна является одним из главных пунктов "в повестке дня" президента США Дональда Трампа.

"Не сработала ставка [США] на внутренние протесты, которые, судя по всему, активно поддерживались извне. Власть в Тегеране держит ситуацию под контролем, ответом на выступления протестующих стали мощные проправительственные демонстрации в разных городах Ирана. <...> Внешнее [военное] вмешательство в нынешних условиях только усилило бы единство нации. Спецоперация по аналогии с венесуэльской здесь точно не даст результата, а массированное вторжение стало бы для США намного большим провалом, чем Афганистан", - считает сенатор.

По его мнению, Иран демонстрирует и новшества в умении противостоять внешним угрозам.

"Есть данные, что Тегерану удалось не только блокировать соцсети, где протесты могли координироваться внутри страны и извне, но и добиться отключения 80% терминалов Starlink", - сказал Косачев.

При этом, как подчеркнул он, Вашингтон может усилить давление на Иран.

"Трамп хочет говорить с позиции силы, что не исключает нанесения показательных авиаударов или иных форм демонстрации этой силы. Но ключи от стабилизации обстановки в стране - у самих иранцев: многое зависит от того, как будут идти обещанные реформы, развиваться диалог власти с обществом и с регионами, укрепляться экономика", - заключил он.