Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

США ведут переговоры о приобретении Гренландии уже больше века. В разное время американские политики пытались выкупить ее у Дании, которая отвечала отказом. Теперь в регионе опасаются вероятности силового сценария присоединения территорий. Как Вашингтон безуспешно пытался купить остров и может ли он достаться ему теперь — в материале ТАСС

Давние попытки заключить сделку

Притязания США на Гренландию имеют давнюю и довольно богатую историю. Сегодня американский лидер Дональд Трамп указывает на важность присоединения острова с точки зрения национальной безопасности, но идея приобретения этих территорий для Соединенных Штатов не нова.

Вынашивать такие планы Вашингтон начал еще после приобретения у России Аляски в 1867 году. Этот вопрос также поднимался в 1910 году в рамках дискуссий о трехсторонней сделке по обмену территориями между США, Данией и Германией, но реальные результаты Соединенные Штаты получили в августе 1916 года при администрации Вудро Вильсона. Тогда США заключили с Данией соглашение о приобретении ее американской колонии — Датской Вест-Индии (ныне Американские Виргинские острова).

Но достичь этой договоренности было не так просто. Когда Вильсон стал настаивать на включении Гренландии в соглашение, датское правительство отказало и потребовало от американской стороны признать суверенитет Дании над островом. Документ был подписан в марте 1917 года.

Отказ за отказом

К вопросу о покупке Гренландии США вернулись в 1934 году. Как писал тогда ТАСС со ссылкой на датскую прессу, в то время Вашингтон вел соответствующие переговоры с Копенгагеном. СМИ обращали внимание на совершенную тогда американским послом длительную поездку на остров, а также на частое присутствие самолетов Соединенных Штатов в воздушном пространстве над этой территорией.

Тогда, как и в 1916 году, датские власти опровергали факт обсуждения сделок с США. Когда о соглашении 1917 года стало известно, в Копенгагене объяснили, что обнародование данной информации противоречило государственным интересам.

Впрочем, в 1934 году покупка, даже если и обсуждалась, все же не состоялась. Специалист по Арктике, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов связывает это, с одной стороны, с жесткой позицией Дании, с другой, с экономическим кризисом, в котором на тот момент находились Соединенные Штаты, и обилием внутренних проблем в стране.

"Все-таки это период Великой депрессии. И это был не настолько приоритетный вопрос, Гренландия тогда явно не представлялась жизненно важной для Соединенных Штатов", — объяснил эксперт ТАСС.

Кроме того, Дания, как отметил специалист, еще с XIX века последовательно занимает довольно жесткую позицию и не готова уступать Гренландию Соединенным Штатам, несмотря на — до недавнего времени — теплые отношения между Вашингтоном и Копенгагеном.

Тем не менее попыток приобрести эти земли США не прекратили и в следующий раз предложили за нее $100 млн ($1,7 млрд по нынешнему курсу) в 1946 году, но получили отказ. В рассекреченном в 1991 году документе утверждалось, что остров "практически бесполезен для Дании", тогда как контроль над ним "имеет ключевое значение для безопасности США".

Теперь все иначе?

Сегодня значение Гренландии для США действительно стало более существенным по сравнению с ХХ веком. Среди прочего это связано с кратно возросшей важностью Севера и Арктики в мировой политике. Если прежде остров интересовал Соединенные Штаты преимущественно с географической точки зрения, то сейчас на первый план выходит геоэкономический фактор.

"Стратегическое положение Гренландии усилилось, поскольку из-за изменения климата в Арктике открываются новые транспортно-логистические маршруты, некоторые из которых проходят вдоль острова. Возросло значение Северной Атлантики, во многом благодаря появлению НАТО и укреплению евроатлантических отношений во второй половине ХХ века", — обратил внимание Никита Липунов.

К тому же особую роль, по его словам, играет ресурсный фактор. Трамп заинтересован в получении неограниченного доступа к углеводородам и редкоземельным металлам острова. В прошлом веке это было менее значимым обстоятельством, отметил эксперт.

Кроме того, сегодня у США и Дании совершенно иной контекст двусторонних отношений, нежели в 1930-х годах, так как они союзники по НАТО.

Что думает народ

Все предыдущие попытки США приобрести Гренландию не предавались публичной огласке, как это происходит сейчас. Раньше США предпочитали обсуждать такие вопросы по политико-дипломатическим каналам, но Трамп любит делать этот процесс достоянием максимально широкой общественности.

"Ему вообще свойственно делать такие громкие заявления, задавать нереалистичные переговорные позиции, чтобы потом вести политический торг", — сказал Никита Липунов.

Впрочем, вопрос влияния заявлений республиканца на его политические очки достаточно спорный.

"И тогда, и сейчас возникал вопрос о целесообразности всего этого. И американский электорат, и немалая часть политического класса Соединенных Штатов воспринимали перспективу покупки Гренландии довольно скептически, считали, что это расточительство и никаких реальных преимуществ от владения Гренландией не будет", — сказал ТАСС американист Малек Дудаков.

Как обратил внимание эксперт, сейчас, судя по опросам общественного мнения в США, подавляющее большинство американцев тоже не понимает целесообразности приобретения Гренландии.

"То есть каких-то особых очков на внутриполитическом треке ему это не добавляет, хоть он и пытается продать эту идею как некое возвращение золотого века и прошлого величия США. Особенно в год, когда США отмечают свой 250-летний юбилей. И, конечно, использует это как некую выигрышную повестку в преддверии выборов в Конгресс, которые состоятся примерно через 10 месяцев", — отметил Дудаков.

К тому же важен и довольно негативный настрой гренландского общества — порядка 80% жителей острова не считают нужным становиться частью США.

Реален ли военный сценарий

"Сейчас разрабатываются варианты использования вооруженных сил для установления контроля над Гренландией. У нее нет собственных вооруженных сил, а датское военное присутствие на острове весьма ограничено и явно недостаточно для противостояния с США. Действительно, сейчас намерения Вашингтона весьма серьезны. Сложно прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше, но Трамп однозначно будет стремиться усилить как военное, так и экономическое присутствие США", — считает Никита Липунов.

Американские власти могут добиваться экономического влияния обещанием Гренландии обширных американских инвестиций или могут реализовать предложение, которое сейчас обсуждается, о предоставлении каждому гренландцу по $100 тыс., чтобы они присоединились к сторонникам перехода под контроль США, считает Малек Дудаков.

Что касается военных позиций США на острове, то они уже довольно сильные. Как обратил внимание Никита Липунов, согласно американо-датскому соглашению, Соединенные Штаты с 1951 года де-факто отвечают за оборону острова, где у них есть база военно-космических сил.

"Но в идеале, конечно же, Трамп будет добиваться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Текущая ситуация по своей интенсивности явно превосходит предыдущие американские попытки", — полагает эксперт.

Лидия Мисник