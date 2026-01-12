В ФРГ предложили разместить военных Бундесвера в Гренландии

Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург заявил, что Европа должна продемонстрировать гораздо большее присутствие на острове

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург выступил за своего рода постоянное присутствие военных Бундесвера (ВС ФРГ) в Гренландии.

"Мы должны исходить из того, что [президент США Дональд] Трамп всерьез рассматривает Гренландию. Поэтому Европа должна продемонстрировать гораздо большее присутствие. Мы должны в короткие сроки развернуть там как минимум одну европейскую бригаду под датским командованием. Германия также будет нести здесь особую ответственность", - заявил Зенсбург газете Bild. Вместе с тем он видит в этом стратегические преимущества и для самого Бундесвера. ВС ФРГ, по его словам, могли бы создать постоянное присутствие с учебными центрами в Гренландии и тренироваться там.

В свою очередь депутат Бундестага от ХДС и докладчик по вопросам Арктики Петер Байер сказал Bild, что "страны ЕС, которые являются членами НАТО, должны продемонстрировать более сильное присутствие сил безопасности в Гренландии - в воздухе и на суше". При этом он подчеркнул необходимость "координации с Вашингтоном". "У нас тоже есть интересы в области безопасности там. Германия должна подтвердить свои слова о желании сделать больше для своей безопасности конкретными действиями", - резюмировал эксперт.

В качестве возможных мест размещения военных Bild, среди прочего, назвала поселение Кангерлуссуак в Западной Гренландии, Нарсарсуак (на юге Западной Гренландии), поселок и военно-морскую базу Кангилиннгуит.

12 января представитель Минобороны ФРГ заявил, что ведомство Германии в настоящее время не располагает информацией о конкретных планах по размещению войск в Гренландии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пока демонстрирует осторожный оптимизм по данному вопросу. В кулуарах визита в Индию он отметил, что рассчитывает на участие США в переговорах об усилении защиты НАТО для Гренландии.

О ситуации вокруг Гренландии

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран под предводительством Великобритании и Германии рассматривают возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. ФРГ, в частности, планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО на остров с целью защиты Арктики. В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид готов рассмотреть возможность усилить безопасность Гренландии через НАТО в случае, если существует какая-либо угроза в регионе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.