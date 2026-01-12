МО Сирии направило подкрепление в Алеппо в ответ на наращивание сил курдских СДС

Усиление прибыло в районы Дейр-Хафер и Маскана

ТУНИС, 12 января. /ТАСС/. Минобороны в переходном правительстве Сирии направило подкрепления в восточные районы провинции Алеппо в ответ на наращивание присутствия в регионе бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, подкрепления прибыли в районы Дейр-Хафер и Маскана. Сирийская армия обвинила СДС в переброске туда бойцов Рабочей партии Курдистана, вооруженных сторонников прежних властей страны, а также тяжелого оружия.

Курдская коалиция со своей стороны в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X, отвергла эти обвинения, подчеркнув, что "в указанных районах не наблюдается никаких перемещений войск или наращивания военной мощи" сил СДС.

Обстановка на севере Сирии обострилась 6 января. Жертвами перестрелок между правительственными силами и курдской коалицией в городе Алеппо стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на СДС, курды однако отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.