Британия не разрабатывает планов по отправке войск в Гренландию

НАТО предоставляет безупречные гарантии безопасности для всех стран, которые входят в альянс, подчеркнул начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания не разрабатывает планов по отправке военнослужащих в Гренландию, безопасность острова обеспечивается НАТО. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин британского парламента.

"Я не был вовлечен в разработку планов по прямой защите Гренландии. Гренландия - часть Дании, которая входит в НАТО, входит в нашу зону ответственности НАТО", - сказал Найтон.

"Я видел сообщения и слышал то, что американские официальные лица заявляли относительно безопасности Гренландии, в частности касательно России и Китая. НАТО предоставляет безупречные гарантии безопасности для всех стран, которые входят в НАТО. В этом контексте мы рассматриваем эти вопросы, все остальное - это политические вопросы", - сказал начальник штаба обороны ВС Великобритании.

Как ранее сообщила газета The Sunday Telegraph, Великобритания может отправить войска в Гренландию для недопущения присоединения к США. По ее информации, военное командование Соединенного Королевства разрабатывает планы по формированию миссии НАТО в Гренландии. Отмечается, что в последние дни британские чиновники провели ряд встреч с европейскими коллегами, в том числе из Франции и ФРГ, для начала подготовки к дислоцированию воинских контингентов. Издание указало, что пока планы находятся на ранней стадии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.