Премьер Хорватии: США должны уважать суверенитет Дании

Только качественный диалог может решить все проблемы, подчеркнул Андрей Пленкович

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. США должны уважать своих союзников по Североатлантическому альянсу, что относится и к вопросу суверенитета Дании над Гренландией. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Загребе.

"Мы поддерживаем связь с датским правительством, встреча с госсекретарем [США Марко] Рубио на этой неделе очень важна, и посыл таков: союзники должны уважать друг друга, и это касается и США. В Арктике есть опасения, но можно найти решение, которое обеспечит безопасность США, однако Гренландия является частью Дании, и только качественный диалог может решить все проблемы", - подчеркнул глава хорватского правительства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер недавно поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.