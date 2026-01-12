Додон: Санду хочет объединения с Румынией, чтобы стать последним президентом

Так осуществится ее мечта стать лидером нового румынского государства, а история Молдавии "закончится на ней", считает лидер оппозиционной Партии социалистов

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Майя Санду мечтает об объединении с Румынией, чтобы стать последним президентом в истории Молдавии и возглавить новое государство. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя интервью Санду британским журналистам, в котором она заявила, что на референдуме поддержала бы ликвидацию молдавского государства и его слияние с соседней страной.

"Майя Санду действительно проголосовала бы за объединение с Румынией - и как можно скорее - по крайней мере по двум причинам. Во-первых, с надеждой на то, что осуществится ее мечта стать президентом нового румынского государства. Она считает, что румыны наивны и примут ее. Во-вторых, она проголосовала бы за объединение, лишь бы после нее больше не было другого президента Республики Молдова. Чтобы именно она стала последней. Чтобы история молдавского государства закончилась на ней", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Санду движет не идеал, а "эгоистичная любовь к самой себе и мысль о собственном будущем".

Бывший глава государства выразил сожаление, что для Санду "молдавская конституция не является авторитетным документом, даже несмотря на то, что она дважды приносила присягу на основном законе".

В интервью британским журналистам Рори Стюарту и Аластеру Кэмпбеллу Санду признала, что в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение, зато есть большинство за вступление в ЕС, поэтому она считает "более реалистичным этот путь". Вместе с тем она подчеркнула, что правительство правящей Партии действия и солидарности реализует политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.

Призывы к объединению

"Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины. До сих пор в Молдавии не стихают споры, как трактовать события тех лет: одни предлагают считать оккупантом бывший СССР, другие - Румынию.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживает лишь около трети жителей, никак не реагирует на раздающиеся в Бухаресте и Кишиневе призывы.