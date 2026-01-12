Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией

Президент Молдавии обосновала свою позицию размерами страны и необходимости "противостоять России"

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

"Если бы был референдум, я бы проголосовала за присоединение к Румынии", - сказала Санду в интервью британским журналистам Рори Стюарту и Аластеру Кэмпбеллу. Санду обосновала свою позицию размерами страны и необходимости "противостоять России".

"Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, все сложнее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", - пояснила она. При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее мнению, поддерживает вступление в ЕС, поэтому она считает "более реалистичным этот путь".

В Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. "Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников этой идеи) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" (Совет Края) проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины. До сих пор в Молдавии не стихают споры, как трактовать события тех лет: одни предлагают считать оккупантом бывший СССР, другие - Румынию.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживает лишь около трети жителей, никак не реагирует на призывы, раздающиеся в Бухаресте и унионистских молдавских партиях.