Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на видео с "Орешником"

В публикации ведомство призвало "бояться Россию"

Редакция сайта ТАСС

Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © Daniel Dorko/ Hans Lucas via Reuters Connect

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал реакцию министерства иностранных дел Франции на опубликованную зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым видеозапись удара комплексом "Орешник".

"За коммуникацию французской дипломатии отвечает 11-летний ребенок?!" - прокомментировал Филиппо пост официального аккаунта МИД Франции French Response в X, в котором ведомство призвало "бояться Россию".

Как сообщил в сентябре телеканал France 24, глава французского МИД Жан-Ноэль Барро охарактеризовал French Response как "официальный аккаунт для ответов", предназначенный для оперативного реагирования на "враждебные обвинения" в сторону Франции и дезинформацию интернете. Филиппо в свою очередь назвал аккаунт "идиотским".

Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что размещение любого воинского контингента на Украине - со стороны как стран Европы, так и НАТО в целом - неприемлемо для России. Зампред СБ РФ проиллюстрировал свои слова видеозаписью удара комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины. "Ну, приходите. Тогда будет так", - добавил он.