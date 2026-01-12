Сомали аннулировала все соглашения с ОАЭ в области безопасности и обороны

Решение о разрыве соглашений касается также управления ОАЭ портами и аэропортами на территории Сомали

ПРЕТОРИЯ,12 января. /ТАСС/. Федеративная Республика Сомали расторгла все двусторонние соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), касающиеся сотрудничества в области безопасности, обороны и транспорта. Соответствующее решение принято на состоявшемся 12 января заседании Совета министров Сомали.

"На основе анализа действий, подрывающих суверенитет, национальное единство и политическую независимость Сомали, Совет министров аннулирует все соглашения в области безопасности, заключенные с ОАЭ", - приводит выдержки из постановления Совмина сомалийский новостной портал Dawan Africa. По его данным, этот шаг предпринят в целях защиты национальной целостности и конституционного порядка Сомали.

Решение о разрыве соглашений касается также управления ОАЭ портами и аэропортами на территории Сомали. В частности, оно затрагивает морские и воздушные гавани в сомалийских городах Бербера, Босасо и Кисмайо.

Совмин официально не сообщил о непосредственных причинах выхода из соглашений с ОАЭ в области обороны и безопасности, подписанных в январе 2023 года. Между тем в сомалийских соцсетях передают, что власти республики недовольны признанием ОАЭ паспортов штата Сомалиленд, который настаивает на своей независимости.