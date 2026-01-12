Глава аппарата президента Кипра подал в отставку

Это произошло на фоне коррупционного скандала

НИКОСИЯ, 12 января. /ТАСС/. Руководитель аппарата президента Кипра Хараламбос Хараламбус ушел в отставку из-за коррупционного скандала, разразившегося вокруг предположений о незаконных методах финансирования избирательной кампании главы государства.

"В то время, когда нашей родине необходимы стабильность, доверие и ясный политический диалог, я с целью обеспечить прозрачность выбираю отставку, чтобы мое присутствие больше не использовалось во вред нашим национальным устремлениям и коллективным усилиям", - заявил Хараламбус. "Более того, я не позволю, чтобы мое присутствие в руководстве [страны] превратилось в инструмент эксплуатации с целью нанесения вреда Республике Кипр или ее президенту", - добавил он.

Президент Кипра Никос Христодулидис, беседуя с журналистами в Лимасоле, отметил, что отставка "не является действием, совершенным под давлением или из чувства вины", и стала свидетельством "уверенности в себе и доверия".

Скандальное видео

8 января в социальной сети X пользователь под ником EmilyTanalyst разместил восьмиминутный видеоролик. В роли повествователя в нем выступил человек, утверждавший, что Христодулидис "финансировал свою кампанию незаконными денежными средствами под видом пожертвований, чтобы обойти лимит в €1 млн". По версии пользователя, "когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата - своему зятю" Хараламбосу Хараламбусу, который женат на Кристе Карсере - сестре первой леди страны Филиппы Карсеры.

Официальный представитель правительства в ранге министра Константинос Летимпиотис дал понять, что власти считают распространенный материал фейком, который, "по предварительной оценке компетентного государственного органа", "носит злонамеренный характер и является результатом монтажа". По его словам, авторы видео задались целью "нанести ущерб имиджу правительства и страны посредством ложных, вводящих в заблуждение утверждений и произвольных выводов", что стало поводом для рассмотрения дела "о гибридной деятельности против Республики Кипр".

Однако крупнейшие политические партии острова этот комментарий не удовлетворил. Так, правоцентристская партия "Демократический сбор" (самая многочисленная фракция в парламенте) заявила, что "общество требует от правительства четких и убедительных ответов", которые "пока не были даны". Генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Стефанос Стефану заявил, что содержание ролика "поднимает серьезные институциональные и политические вопросы", и призвал главу государства уволить руководителя своего аппарата.