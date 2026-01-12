США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американский президент Дональд Трамп ясно дал это понять

Редакция сайта ТАСС

© U.S. Attorney General's Office/ X via AP

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп "очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу".

"Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]", - сказала она.