Белый дом подтвердил, что Иран связывался с окружением Трампа

Речь идет о спецпредставителе американского президента Стивене Уиткоффе

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Иранская сторона связывалась со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Было должностное лицо иранского правительства <...>, которое обратилось к одному из приближенных к президенту [США Дональду Трампу], спецпредставителю Уиткоффу, совсем иным тоном, чем тот, который вы слышали публично", - сказала Ливитт. Она добавила, что об этих контактах ранее сообщали СМИ.

"Как я понимаю, Стив Уиткофф будет играть очень важную роль в дипломатическом взаимодействии, касающемся Ирана", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

В интервью телеканалу Fox News Ливитт также утверждала: "То, что иранский режим говорит публично, очень отличается от тех сообщений, которые он направляет США и администрации Трампа в частном порядке". Она в связи с этим назвала "смехотворными" заявления председателя иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран готов преподать Трампу "незабываемый урок" в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи. Трамп в воскресенье допустил проведение встречи с представителями Ирана для обсуждения ядерной программы Тегерана.