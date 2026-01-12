В Британии заявили о неготовности к военному конфликту

Начальник штаба обороны вооруженных сил главный маршал авиации Ричард Найтон указал на недостаточно быструю модернизацию

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания не готова к полномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник штаба обороны вооруженных сил главный маршал авиации Ричард Найтон, отвечая на вопросы членов профильного комитета Палаты общин парламента.

"Очевидно, что 30 лет, прошедшие с момента завершения холодной войны, мы получали мирные дивиденды и [сейчас] не столь готовы, как следовало бы, к такому виду полномасштабного конфликта, с которым мы можем столкнуться. Ведь именно так мы останавливаем наших главных противников - находясь в готовности воевать и побеждать", - заявил начальник штаба. Найтон усматривает часть этой проблемы в недостаточно быстрой модернизации вооруженных сил, "чтобы они были готовы к этим сражениям в будущем".

Начальник штаба отказался комментировать недавние публикации британских газет о том, что в конце декабря 2025 года он лично сообщил премьер-министру Киру Стармеру о том, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд ($37,6 млрд).