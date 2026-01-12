Посол США в Израиле: Вашингтон не планирует смену режима в Иране

Правительство республики не должно убивать собственных граждан, не должно их калечить и мучить из-за того, что они протестуют, заявил Майк Хакаби

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены способствовать смене режима или начинать военную операцию в Иране. Об этом посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Не думаю, что это то, во что США активно вовлечены или пытаются что-то ускорить", - сказал он, отвечая на вопрос пытается ли Вашингтон приблизить смену руководства исламской республики.

"Речь идет об уважении, и это то, что президент [США Дональд] Трамп определил - он определенно хочет, чтобы там было понимание, что правительство Ирана не должно убивать собственных граждан, не должно их калечить и мучить из-за того, что они протестуют, у них есть право на протест", - добавил дипломат.

"Не думаю, что прямо сейчас США или Израиль планируют вступать в конфликт", - заметил Хакаби, признавшись, что подобные решения не находятся в его компетенции, а принимаются в Вашингтоне.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.