Белый дом: Иран подает США в частном порядке иные сигналы, чем публично

У американского лидера Дональда Трампа есть заинтересованность в рассмотрении этих сообщений, отметили там

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Иран подает Соединенным Штатам в частном порядке иные сигналы, нежели на публике.

"Он сказал вам всем прошлым вечером, что то, что вы слышите от иранского режима публично, сильно отличается от получаемых в частном порядке администрацией [США] сигналов", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, имея в виду президента США Дональда Трампа.

"Думаю, у президента [Трампа] есть заинтересованность в том, чтобы рассмотреть данные сигналы", - отметила она.

"Однако, несмотря на это, президент [Трамп] показал, что не боится применять военные варианты действий, если и когда он сочтет их необходимыми. И Иран знает это лучше всех остальных", - добавила представитель Белого дома.