Белый дом: власти Венесуэлы активно сотрудничают с США

По свидетельству американских СМИ, президент США Дональд Трамп проведет встречу с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо 15 января

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы во главе с и. о. президента республики Делси Родригес активно сотрудничают с администрацией США. Об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Переходные власти, Делси Родригес и ее команда очень хорошо сотрудничают с Соединенными Штатами, президентом [Дональдом Трампом] и его командой. Свидетельством тому является колоссальная сделка в сфере энергетики, которую президент [Трамп] смог заключить с переходными властями, их обязательство освободить политических заключенных, которое мы тоже видели на прошлой неделе", - сказала представитель Белого дома.

"Мы видим отличный уровень сотрудничества, и президент рассчитывает, что так и будет продолжаться", - подчеркнула она.

Между тем, по свидетельству американских СМИ, Трамп проведет встречу с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо 15 января. Руководитель вашингтонской администрации ранее сообщал, что примет Мачадо в Вашингтоне 13 или 14 января. Трамп также допускал, что Мачадо может войти в состав новых властей Венесуэлы.

Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к торговле наркотиками. Мадуро с супругой вину не признали. 6 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности главы государства. Трамп в свою очередь заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Он также выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.