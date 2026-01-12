Руководителя Волынской области назначили замглавы СБУ

Временно исполнять обязанности Ивана Рудницкого будут Роман Романюк и Тарас Пастух

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Другим указом Рудницкий назначен заместителем начальника Службы безопасности Украины (СБУ). Врио руководителя Волынской области стал Роман Романюк, а Тарас Пастух возглавил Тернопольскую областную госадминистрацию.

5 января стало известно, что начальник СБУ Василий Малюк подал в отставку. Как сообщали тогда украинские СМИ, он согласился написать заявление под давлением Зеленского. Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.

Часть СМИ и парламентариев, в частности депутат Верховной рады Соломия Бобровская, отмечали, что отставка Малюка и назначение его преемника должны утверждаться парламентом. По мнению Бобровской, правящей партии может не хватить голосов для утверждения таких решений. В понедельник комитет национальной безопасности и разведки Рады не поддержал решение об отставке Малюка с поста главы СБУ.