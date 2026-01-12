ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Руководителя Волынской области назначили замглавы СБУ

Временно исполнять обязанности Ивана Рудницкого будут Роман Романюк и Тарас Пастух
Редакция сайта ТАСС
19:28

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Другим указом Рудницкий назначен заместителем начальника Службы безопасности Украины (СБУ). Врио руководителя Волынской области стал Роман Романюк, а Тарас Пастух возглавил Тернопольскую областную госадминистрацию.

5 января стало известно, что начальник СБУ Василий Малюк подал в отставку. Как сообщали тогда украинские СМИ, он согласился написать заявление под давлением Зеленского. Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.

Часть СМИ и парламентариев, в частности депутат Верховной рады Соломия Бобровская, отмечали, что отставка Малюка и назначение его преемника должны утверждаться парламентом. По мнению Бобровской, правящей партии может не хватить голосов для утверждения таких решений. В понедельник комитет национальной безопасности и разведки Рады не поддержал решение об отставке Малюка с поста главы СБУ. 

УкраинаЗеленский, Владимир Александрович