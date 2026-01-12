Фракция партии Зеленского не смогла утвердить кандидата на пост министра юстиции

Планировалось, что 13 января на заседании Рады на эту должность назначат депутата парламента по правовой политике Дениса Маслова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" не смогла утвердить выдвижение кандидатуры своего депутата Дениса Маслова на пост министра юстиции. Об этом сообщают депутаты Верховной рады.

Ожидалось, что Маслова, который возглавляет парламентский комитет по правовой политике, назначат министром на ближайшем заседании Рады - 13 января. Однако после прошедшего вечером 12 января заседания фракции "Слуги народа" вопрос о его назначении был отложен. "Отложили вопрос по назначению Дениса Маслова. Официальная причина - якобы ищут замену на [пост] главы комитета, что, очевидно, не соответствует действительности", - написал в своем Telegram-канале депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) полагает, что реальная причина - отсутствие голосов для назначения Маслова. "Дениса Маслова не выдвигают на должность министра юстиции. Официально: потому что некому быть главой комитета. Реально: нет голосов, - написал он в своем Telegram-канале. - Пока министра не будет! Нет кандидатур".

Пост главы Минюста остается вакантным с 19 ноября, когда парламент отправил в отставку Германа Галущенко, причастного к коррупционным схемам бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. 20 ноября Зеленский на встрече с депутатами своей партии предложил назначить Маслова новым министром.

При этом Железняк рассказал, что Рада 13 января рассмотрит другие кадровые вопросы. По итогам прошедшей встречи депутатов от "Слуги народа" с премьер-министром Юлией Свириденко планируется, что Денис Шмыгаль будет уволен с поста министра обороны и назначен министром энергетики и первым вице-премьером, а Михаила Федорова уволят с поста первого вице-премьера - министра цифровой трансформации и назначат главой Минобороны вместо Шмыгаля. Кроме того, парламенту предложат назначить депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества.

Также объявлено, что на голосование будет вынесен вопрос об увольнении Василия Малюка с поста главы СБУ, хотя комитет национальной безопасности и разведки Рады 12 января не поддержал решение отправить его в отставку. Как уточнил Гончаренко, партия Зеленского решила собрать комитет повторно утром 13 января перед заседанием Рады, чтобы "дожать решение по Малюку".