Представительство Сомали при ООН: запросов заседания по Ирану не было

Иран ранее возложил ответственность за организацию беспорядков в Тегеране на Израиль и США

ООН, 13 января. /ТАСС/. Постоянное представительство Сомали при ООН, которое в январе занимает пост председателя Совета Безопасности, не получало запросов о проведении экстренного заседания в связи с угрозами США в адрес Тегерана. Об этом сообщили журналистам в дипмиссии.

"Мы не получали запроса созыва заседания по текущим событиям в Иране", - указали в представительстве Сомали.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.