Армения не намерена вступать в гонку вооружений с Азербайджаном

Министр обороны республики Сурен Папикян подчеркнул, что это позиция правительства

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Ереван не намерен вступать в гонку вооружений с какой-либо страной, в том числе с Азербайджаном. Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Я не собираюсь вступать в гонку вооружений с какой-либо страной, в том числе с Азербайджаном. Это позиция нашего правительства. Однако это вовсе не означает, что Республика Армения прекратит закупку вооружения и военной техники, реформирование армии. Это не так", - сказал Папикян на пресс-конференции в Ереване.