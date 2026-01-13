В Минске уверены, что правительство Ирана сможет сохранить стабильность в стране

МИД Белоруссии рекомендовал гражданам страны, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, обязательно учитывать официальные уведомления авиационных властей о введении ограничений на использование воздушного пространства

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Белоруссия внимательно следит за событиями в Иране и уверена, что правительство исламской республики и ее народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

"Республика Беларусь внимательно следит за развитием обстановки в Исламской Республике Иран. Мы убеждены, что правительство Ирана и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Исходя из основополагающих принципов Устава ООН, Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в заявлении.

МИД Белоруссии рекомендовал гражданам страны, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, "обязательно учитывать официальные уведомления авиационных властей (NOTAM) о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов".

"Для белорусских граждан, уже находящихся на территории Ирана, действуют стандартные рекомендации в условиях осложненной обстановки: соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных лиц, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей", - проинформировали в МИД.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.