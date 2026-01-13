Спецпосланника США пригласили посетить гонки на собачьих упряжках в Гренландии

Джеффа Лэндри позвали на мероприятие неизвестные лица, организаторы соревнования ведут расследование

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник США по Гренландии, губернатора штата Луизиана Джефф Лэндри © Michael Johnson/ The Advocate via AP, Pool

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Неизвестные пригласили спецпосланника США по Гренландии, губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри на престижные на острове гонки на собачьих упряжках. Национальная ассоциация этого вида спорта в Гренландии (KNQK) назвала неуместным участие в мероприятии "иностранных политических деятелей " и проводит внутреннее расследование.

KNQK ежегодно организует престижные Национальные гонки на собачьих упряжках. Ассоциация 8 января получила запрос от неназванного американского журналиста, в котором утверждалось, что Лэндри приглашен на предстоящие в 2026 году соревнования. "Совет управляющих KNQK считает неприемлемым, что извне осуществляется попытка политического давления, и потому считает участие иностранных политических деятелей абсолютно неуместным. Совет активно работает со спонсорами, чтобы выяснить, кто отправил приглашения иностранным политикам", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

В KNQK обещали обнародовать новую информацию по завершении расследования. При этом точная дата и место проведения предстоящих в 2026 году соревнований пока не объявлены. В 2025 году ассоциация пригласила на соревнования вице-президента США Джей Ди Вэнса вместе с семьей, но это вызвало дипломатический скандал, и вместо этого американский политик посетил военную базу США на острове. Американские СМИ писали, что несмотря на почти полную заморозку иностранной помощи со стороны администрации президента Дональда Трампа, США весной 2025 года через свое консульство в Нууке оказали денежную поддержку прошедшим тогда соревнованиям.

21 декабря Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД страны.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.