В ФРГ обвинили двух украинцев в шпионаже с целью совершения диверсий

В Генпрокуратуре Германии считают, что подозреваемые хотели отследить пути доставки и процедуру перевозки посылок, чтобы в них можно было вкладывать самодельные взрывные устройства

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против двух украинских граждан, которые подозреваются в осуществлении агентурной деятельности с целью совершения диверсий и в сговоре для осуществления поджога. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Конкретно обвинения выдвинуты против Даниила Б. и Владислава Т. По данным Генпрокуратуры, они, а также некий Евгений Б., который был выдан Германии властями Швейцарии 23 декабря 2025 года, в конце марта отправили из Кёльна на Украину две посылки с GPS-датчиками. Подозреваемые якобы хотели отследить пути доставки и процедуру перевозки посылок с тем, чтобы позднее в них можно было вкладывать самодельные зажигательные и взрывные устройства. Они должны были приводиться в действие во время транспортировки, уточнили в прокуратуре.

Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны в Германии 9 и 10 мая 2025 года, Евгений Б. - 13 мая в Швейцарии. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что задание они якобы получили от российских спецслужб "через посредников в Мариуполе".