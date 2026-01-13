Эстония отменила налоги для онлайн-казино из-за опечатки в законопроекте

В финальном проекте постановления игры на деньги через интернет по ошибке не упомянули, что означает полное отсутствие фискального регулирования в этой сфере

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Опечатка в законопроекте о постепенном снижении налогов на азартные игры в Эстонии привела к полной отмене налогообложения для онлайн-казино. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Закон, принятый в эстонском парламенте в декабре 2025 года, должен был предусматривать снижение налога на азартные игры на 0,5% ежегодно. Однако, в финальном проекте постановления игры на деньги через интернет по ошибке не были упомянуты, что означает полное отсутствие фискального регулирования в этой сфере, отмечает ERR.

"Сначала 200 министров Эстонии выдвинули инициативу обложить налогом пользование общественным транспортом для детей и пенсионеров. Однако теперь выяснилось, что в скандальном законе о налоге на азартные игры есть "лазейка", из-за которой государство потеряет в этом году почти €10 млн", - приводит портал слова зампредседателя Центристской партии Эстонии Лаури Лаатса.