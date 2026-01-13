Прокуратура Южной Кореи просит пожизненный срок для экс-главы МО

Ким Ён Хёна считают одним из ключевых участников мятежа

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде пожизненного заключения для бывшего министра обороны Республики Корея Ким Ён Хёна по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает несколько видов наказания для ключевых участников мятежа, одним из которых прокуратура считает Ким Ён Хёна: смертная казнь, пожизненное заключение, лишение свободы на срок не менее пяти лет. Бывшего президента Юн Сок Ёля сочли главарем заговорщиков, для него прокуратура запросила смертную казнь. По данным СМИ, Ким Ён Хён управлял операцией и координировал действия военных во время событий 3-4 декабря.

Для еще одного ключевого участника тех событий - бывшего главы военной разведки Республики Корея Но Сан Вона, который считается одним из авторов плана по введению военного положения, - прокуратура просит назначить 30 лет тюремного срока. В его записной книжке были обнаружены записи, которые, как сочли следователи, могли указывать на составление плана с провокацией КНДР ради введения военного положения.

Конституционный суд в апреле 2025 года посчитал, что военное положение 3-4 декабря 2024 года было введено в нарушение основного закона страны. Прокуратура считает, что Юн Сок Ёль хотел сокрушить своих политических оппонентов.

12 января прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для бывшего главы МВД Ли Сан Мина по делу о мятеже. В ноябре к такому же сроку обвинение попросило суд приговорить бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су. Последний был обвинен в оказании помощи лидеру мятежников экс-президенту Юн Сок Ёлю и в лжесвидетельстве в связи с подготовкой введения военного положения. Хан Док Су вменяют участие в заседании кабинета министров, на котором обсуждалось введение военного положения. Помимо этого, по версии следствия, бывший премьер подписал переделанную декларацию о введении военного положения, которая должна была выглядеть более законной, но уничтожил документ и солгал об этом под присягой.