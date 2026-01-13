ТАСС: Фидан обсудил с саудовским коллегой второй этап урегулирования в Газе

Глава МИД Турции ранее проинформировал, что ожидает в ближайшее время объявления состава "Совета мира" для Газы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом подготовку к реализации второго этапа плана урегулирования в секторе Газа. Как сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, соответствующий телефонный контакт состоялся ранее 13 января.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан 13 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Разговор касался двусторонних отношений, а также подготовки ко второму этапу мирного плана по урегулированию ситуации в Газе", - сказал собеседник агентства.

Ранее Фидан проинформировал, что ожидает в ближайшее время объявления состава "Совета мира" для Газы, а также указал, что "важно как можно скорее сформировать временный комитет, который возьмет на себя управление Газой и будет состоять из палестинцев". Говоря о международных стабилизационных силах, которые планируется разместить в палестинском анклаве, он отметил, что Турция готова направить своих военнослужащих в состав этих подразделений, ведет контакты по данному вопросу, но конкретных решений пока нет.