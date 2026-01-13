Al Jazeera: курды разрушили мосты к востоку от Алеппо

© Anadolu via Reuters Connect

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Бойцы курдских формирований разрушили три моста в районе Дейр-Хареф к востоку от города Алеппо, соединяющие контролируемые ими районы с остальной частью Сирии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Минобороны арабской республики.

По его информации, операция по подрыву мостов была проведена после переброски правительственных войск и бронетехники на линию соприкосновения с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) на западном берегу реки Евфрат.

Ранее командование сирийской армии потребовало эвакуации всех боевиков, размещенных на линии Дейр-Хафер - Мескена в 42 км от Алеппо, на восточный берег Евфрата. В заявлении, распространенном в социальной сети X, указывалось, что вооруженные силы переходного правительства "примут меры для предотвращения использования этой территории в качестве плацдарма для преступных действий".

Власти Дамаска обвинили СДС в использовании восточных окрестностей Алеппо для запуска беспилотников, наносивших в начале января удары по городским кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.

В СДС отвергли эти обвинения и предупредили, что "угрозы в адрес курдов преследуют цель сфабриковать предлог для военной эскалации на Евфрате".

Ранее командующий СДС Мазлюм Абди заявил, что при содействии международных посредников 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня на севере Алеппо, гарантировавшее безопасную эвакуацию населения и ополченцев из курдских районов Ашрафия и Шейх-Максуд, которые стали ареной ожесточенных столкновений с правительственными силами.