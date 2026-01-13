Yonhap: в Сеуле считают, что КНДР оставляет возможность для диалога

По словам сотрудника Министерства объединения Республики Корея, ведомство продолжит усилия по улучшению межкорейских отношений, даже если шанс на успех составляет 1%

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи полагает, что КНДР оставляет возможность для диалога. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Министерства объединения Республики Корея, которое курирует отношения с Пхеньяном.

Южнокорейский чиновник комментировал заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон от 11 января о беспилотниках. Она, как передавало агентство ЦТАК, тогда подчеркнула, что власти Республики Корея понесут ответственность за провокационные попытки нарушить суверенитет КНДР, направляя в ее воздушное пространство разведывательные БПЛА.

"Мы считаем, что в зависимости от реакции [южнокорейского] правительства [Пхеньян] оставляет возможность для снижения напряженности в межкорейских отношениях и для диалога," - сказал сотрудник министерства. "Министерство продолжит усилия по улучшению межкорейских отношений, даже если шанс [на успех] составляет 1%", - заявил чиновник.

В Южной Корее посчитали, что отсутствие последующих критических заявлений говорило о том, что власти КНДР готовы подождать и оценить реакцию Сеула на вторжение беспилотников в воздушное пространство КНДР. Южнокорейские военные отрицают свою причастность, но допускают, что за запуском могли стоять частные лица. По словам экспертов, подобные беспилотники можно найти в свободном доступе. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён распорядился провести расследование.

10 января представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что беспилотники, запущенные из пограничных районов Республики Корея, вторглись в воздушное пространство КНДР и упали на ее территории 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. Военные КНДР применили средства радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Генштаба, обнаруженные беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.