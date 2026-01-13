Сестра Ким Чен Ына назвала иллюзиями заявления Сеула о снижении напряженности

Реальность межкорейских отношений не изменится, подчеркнула Ким Ё Чжон

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 13 января. /ТАСС/. Реальность межкорейских отношений не изменится, несмотря на "наивные мечтания" властей в Сеуле. Об этом говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

Таким образом она прокомментировала недавнее сообщение южнокорейского министерства объединения, которое сообщило о надежде на примирение и снижение напряженности между двумя странами.

"Что касается различных оптимистичных планов Сеула по "улучшению отношений между Северной и Южной Кореей", то все они - не более чем несбыточные иллюзии", - подчеркнула Ким Ё Чжон.

Указав, что "Южная Корея недавно совершила серьезную провокацию, нарушившую суверенитет" КНДР, она призвала власти в Сеуле признать свою вину за этот "враждебный акт", принести извинения и принять меры для предотвращения подобных шагов в будущем.

10 января представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что беспилотники, запущенные из пограничных районов Республики Корея, вторглись в воздушное пространство КНДР и упали на ее территории 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. Военные КНДР применили средства радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Генштаба, обнаруженные беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.

"Повторные провокации против нашего неприкосновенного суверенитета приведут к невыносимым последствиям", - подчеркнула Ким Ё Чжон, добавив, что КНДР не будет ограничиваться соразмерным ответом или заявлением о позиции.