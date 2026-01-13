Каллас: ЕС не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение

Глава евродипломатии уверена, что при решении всех международных проблем Вашингтон и Брюссель "сильнее вместе"

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Связи Европы и США ослабли, однако ЕС не готов "отскочить в трансатлантических отношениях на 80 лет назад". Об этом заявила на пресс-конференции в ходе визита в Берлин глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"США - это незаменимый союзник Европы. Наши отношения сегодня не в лучшем состоянии", - сказала она.

Каллас выразила уверенность, что Европа "не намерена отскочить в трансатлантических отношениях на 80 лет назад". Она считает, что при решении всех международных проблем "США и ЕС сильнее вместе". Каллас, в частности, призвала к работе с США по Гренландии.