В Париже начался апелляционный процесс по делу Марин Ле Пен

Завершение слушаний в апелляционном суде ожидается через месяц, после чего судьи будут совещаться для подготовки своего решения

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа приступил к рассмотрению жалобы лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на приговор по делу о фиктивном найме парламентских помощников за счет средств Европейского парламента.

Политик прибыла в суд незадолго до начала процесса и не пожелала общаться с журналистами. Однако за несколько часов до этого, когда Ле Пен посетила собрание лидеров фракций в нижней палате парламента, она заявила прессе, что "надеется быть услышанной апелляционным судом". "Я настроена оптимистично", - заверила тогда она. Помимо Ле Пен, свои приговоры по данному делу оспаривают еще 11 из 25 человек, в отношении которых вынес решение суд первой инстанции, в том числе мэр Перпиньяна Луи Алио, депутат Нацсобрания Жюльен Одуль и европарламентарий Николя Бэ.

Завершение слушаний в апелляционном суде ожидается через месяц, после чего судьи будут совещаться для подготовки своего решения. Ранее суд обещал принять его летом 2026 года - заблаговременно до президентских выборов.

Участие в выборах

Суд в Париже 31 марта прошлого года приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), тогда как остальные выборные должности Ле Пен должна покинуть.

После вынесения приговора Марин Ле Пен была уволена с поста советника департамента Па-де-Кале 18 апреля. Она пыталась оспорить это в Административном суде Лилля, однако тот подтвердил законность решения префектуры департамента.

Тем не менее Ле Пен по-прежнему рассчитывает оспорить решение суда первой инстанции о лишении ее права участия в выборах до окончательного завершения разбирательства, чтобы побороться за пост президента Франции на выборах в 2027 году. Согласно последним опросам, она занимает ведущие позиции в рейтингах потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах, соперничая за первую строчку с лидером ее партии Жорданом Барделла.