Глава ВОЗ заявил, что выход США из организации угрожает безопасности всего мира

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что это решение также стало потерей для Соединенных Штатов

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус © AP Photo/ Julia Nikhinson

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Вступление на следующей неделе в силу решения США о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) угрожает безопасности этой страны и всего мира. Такое мнение высказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как заявил он на брифинге в Женеве, это решение не только стало потерей для Соединенных Штатов, но оно также ставит "под угрозу безопасность США и всего остального мира".

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. Членство США в ВОЗ официально прекращается 22 января 2026 года, через год после того, как американская сторона направила генсеку ООН как депозитарию устава организации соответствующее уведомление.