Глава ВОЗ заявил, что выход США из организации угрожает безопасности всего мира
ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Вступление на следующей неделе в силу решения США о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) угрожает безопасности этой страны и всего мира. Такое мнение высказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как заявил он на брифинге в Женеве, это решение не только стало потерей для Соединенных Штатов, но оно также ставит "под угрозу безопасность США и всего остального мира".
21 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. Членство США в ВОЗ официально прекращается 22 января 2026 года, через год после того, как американская сторона направила генсеку ООН как депозитарию устава организации соответствующее уведомление.