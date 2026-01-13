ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Офис главы Южной Кореи надеется, что решение по делу Юн Сок Ёля будет законным

Прокуратура попросила суд назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента
14:29

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Администрация действующего президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна надеется, что суд по делу его предшественника Юн Сок Ёля, обвиненного в мятеже, примет решение, которое будет соответствовать закону и ожиданиям граждан.

"Администрация президента полагает, что в отношении рекомендации прокуратуры по делу о мятеже судебная власть примет решение в соответствии с законом, принципами и ожиданиями граждан", - заявили в пресс-службе администрации. Прокуратура во вторник попросила суд назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля. Смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года. Вердикт суда ожидается в феврале.

Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. В частности, следствие считает, что он пытался "сокрушить своих политических оппонентов". Он подозревается в попытке ограничить законодательную власть. В апреле 2025 года Конституционный суд посчитал, что военное положение противоречило основному закону страны, на этом основании Юн Сок Ёль был отстранен от власти. 

