Писториус: страны НАТО не могут предпринять что-либо по Гренландии вопреки США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США

Гренландия © AP Photo/ Evgeniy Maloletka

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО не собираются и не могут предпринять какие-либо действия по вопросу Гренландии вопреки воле Вашингтона.

"Здесь речь не идет о том, чтобы что-то делать незаметно от американцев - что вообще бы не сработало - или вопреки их воле, но важно ясно дать понять американцам, что мы - не с сегодняшнего дня или новой дискуссии о Гренландии - считаем Гренландию частью НАТО и ее защиту рассматриваем как задачу НАТО", - заявил он на пресс-конференции с главой дипслужбы ЕС Каей Каллас в Берлине.

"Мы едины во мнении, что безопасность в Северной Атлантике и Арктике может быть достигнута только многосторонними и совместными усилиями. Общая задача НАТО - защищать это пространство", - утверждал Писториус. "В этом контексте в ближайшие недели и месяцы пройдут новые переговоры с нашими тесными союзниками в НАТО", - сообщил он.

"Ясно, что мы непоколебимо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Королевства Дания и тем самым Гренландии", - подчеркнул Писториус, призвав решать открытые вопросы в соответствии с международным правом. Министр заявил, что Германия "будет играть определенную роль" в мерах по обеспечению безопасности Гренландии, но в какой форме, по его словам, будет решаться в тесной координации с Данией.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.