Гренландия не хочет быть частью США и выбирает Данию

Остров нельзя купить, напомнил глава местного правительства Йенс-Фредерик Нильсен

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Гренландия не хочет быть частью США, остров выбирает Данию. Об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию. Мы выберем НАТО, Королевство Дания и ЕС, - сказал он. - Время для внутренних дискуссий и раскола еще не пришло. Время объединиться".

По его словам, остров нельзя купить, а Гренландия будет частью западного альянса.

"Главное - мы не продаемся. Гренландию нельзя купить, - отметил он. - Наша линия совершенно ясна: мы хотим сотрудничества, мы хотим альянса. Гренландия всегда будет частью западного альянса".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.