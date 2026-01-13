Рада провалила голосование по назначению Шмыгаля министром энергетики

За выступили только 210 депутатов при необходимых 226

Редакция сайта ТАСС

Денис Шмыгаль © Анна Марченко/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины не поддержала предложение о назначении Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера - министра энергетики. Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, за проголосовали только 210 депутатов при необходимых 226.

При этом, по данным депутата Ярослава Железняка от правящей фракции "Слуга народа", за назначение Шмыгаля проголосовали только 150 депутатов.

До этого профильный комитет украинского парламента поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики. Ранее Рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны. 3 января Владимир Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики.