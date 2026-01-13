Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами

Президент США также призвал участников беспорядков в Иране продолжать демонстрации

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену", - написал он в Truth Social. "Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим", - добавил американский лидер.