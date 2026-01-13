Премьер Дании: самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди

Метте Фредериксен при этом отметила, что Копенгагену было непросто выдержать "совершенно неприемлемое давление" со стороны Вашингтона

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Дании было непросто выдержать "совершенно неприемлемое давление" со стороны ближайшего союзника - США - в ситуации с Гренландией, но самое сложное еще впереди. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

"Выдержать совершенно неприемлемое давление со стороны нашего ближайшего союзника, которое продолжается длительное время, было непросто, - сказала она. - Но есть много признаков того, что самое сложное еще впереди".

Пресс-конференция проводилась за день до встречи министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.