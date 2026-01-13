Рютте отказался отвечать, что НАТО может сделать для примирения США и Дании

По словам генсека, его роль заключается в создании диалога между странами альянса

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос депутатов Европарламента о том, что может сделать НАТО, чтобы "помирить" США и Данию по проблеме Гренландии. Об этом он заявил, выступая на конференции "Глобальная Европа", организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Моя роль как генсека НАТО - обеспечить диалог между странами альянса. Я никогда не буду комментировать публично содержание этих переговоров. Это относится не только к Дании и США, но также к Греции и Турции", - сказал Рютте, отвечая на вопросы евродепутатов от Дании, что может сделать альянс, чтобы не допустить столкновения Дании и США.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.