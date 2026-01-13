Эксперт из ФРГ: масштабы возможной операции США в Иране будут ограниченными

Константин фон Хоффмайстер считает, что цели будут носить демонстративный характер

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. США могут провести военную операцию против Ирана, но ее масштабы и последствия будут ограниченными, а цели будут носить демонстративный характер. Такое мнение выразил ТАСС немецкий журналист, директор издательства Multipolar Press Константин фон Хоффмайстер.

"Военная операция США против Ирана остается возможной и даже вероятной в моменты обострения напряженности, но ее масштабы и последствия будут ограниченными. Такая операция будет преследовать цели демонстрации силы, "удовлетворения" внутренней аудитории и заверения региональных союзников [в поддержке], а не достижения серьезных изменений", - считает собеседник агентства.

По его словам, "авиаудары, тайные операции или давление на морские коммуникации могли бы стать демонстрацией силы, но точно не способом что-то изменить".

"Иран покроет возможный ущерб, ответит выверенными шагами и продолжит движение по своему курсу. Структура иранского государства, его стратегическая позиция и региональная роль сохранятся. Военные действия изменят скорее темп, чем направление", - заключил фон Хоффмайстер.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.