The Times: Стармер может войти в "Совет мира" по Газе

По информации газеты, председателем органа, скорее всего, станет американский лидер Дональд Трамп

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, согласится войти в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа, председателем которого, скорее всего, станет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила британская газета The Times.

Согласно задумке американской администрации, новый орган, который должен объединить некоторых мировых лидеров, будет управлять сектором Газа, принимая решения, в частности, о восстановлении анклава, привлечении инвестиций, разоружении радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации The Times, Трамп может огласить состав "Совета мира" уже на текущей неделе. Первая встреча этого органа может состояться на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе на следующей неделе, пишет издание.

При этом источник The Times в канцелярии британского премьера сообщил, что официального приглашения Стармеру направлено не было. Переговоры по этому вопросу продолжаются, окончательного решения пока не принято.

9 октября прошлого года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве оставалось тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.