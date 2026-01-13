Моди обсудил с советником президента Франции региональные и мировые проблемы

Премьер-министр Индии также напомнил, что индийско-французское сотрудничество распространяется на сферы инноваций, технологий и образования

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Дели обсудил с его советником по иностранным делам Эмманюэлем Бонном региональные и мировые проблемы.

"Мы подтвердили прочное доверительное стратегическое партнерство Индии и Франции, которое характеризуется тесным сотрудничеством во многих областях", - написал глава индийского правительства в Х.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам. С нетерпением ждем визита президента Макрона в Индию в ближайшее время", - добавил Моди. Он также напомнил, что индийско-французское сотрудничество распространяется на сферы инноваций, технологий и образования.

7 января глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар анонсировал визит Макрона в Индию "в скором времени". Он сообщил тогда о начале его подготовки.