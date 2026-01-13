Полиция Ирана задержала 297 участников вооруженных беспорядков
Редакция сайта ТАСС
16:55
обновлено 17:07
ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Силовые структуры Ирана задержали почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила иранская полиция.
"297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны", - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.