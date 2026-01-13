Сотрудники администрации США провели встречу по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп в ней не участвовал

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации провели совещание по ситуации в Иране, президент США Дональд Трамп на нем не присутствовал. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что американский лидер "не участвовал сегодня утром во встрече сотрудников, отвечающих за национальную безопасность, по Ирану", говорится в сообщении пресс-пула Белого дома. Трамп, как планируется, вскоре выступит в Экономическом клубе Детройта. По словам Ливитт, речь президента США будет касаться вопросов экономики, но он, вероятно, упомянет и Иран.

Глава вашингтонской администрации ранее в этот же день заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций в республике. Трамп призвал лиц, участвующих в беспорядках, к захвату учреждений. Он заявил, что "помощь уже в пути", но не пояснил, что имеет в виду. В понедельник Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, планировалось, что Трамп 13 января проведет совещание с госсекретарем Марко Рубио, шефом Пентагона Питом Хегсетом и другими должностными лицами относительно возможных мер в отношении Ирана, включая нанесение ударов по территории республики, осуществление кибератак и введение новых санкций.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.