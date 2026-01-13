Израиль объявил о выходе из некоторых международных организаций

В частности, еврейское государство прекращает любые контакты с некоторыми агентствами ООН

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израиль вслед за выходом Вашингтона из десятков международных организаций прекращает любые контакты с некоторыми агентствами ООН и некоторыми другими международными структурами. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар "после проверки и обсуждения, проведенных вслед за выходом США из десятков международных организаций".

В МИД Израиля перечислили четыре структуры ООН, упомянутые в списке США, с которыми еврейское государство уже разорвало связи: канцелярия специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, структура "ООН - женщины", Конференция ООН по торговле и развитию, Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии.

В дополнение к этому теперь израильская сторона решила разорвать отношения еще с тремя структурами: Альянсом цивилизаций ООН, организацией "ООН - энергетика" и Глобальным форумом по миграции и развитию.

"Кроме того, министр иностранных дел [Саар] поручил своему ведомству незамедлительно рассмотреть (при необходимости консультируясь с соответствующими правительственными министерствами) вопрос о продолжении сотрудничества Израиля с другими организациями. Дополнительные решения будут приняты после тщательной проверки и дальнейшего обсуждения", - указали в министерстве.

8 января американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и еще 35 структур вне этого объединения.